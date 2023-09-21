بوحبيب التقى نظيره القبرصي في نيويورك وبحث والصباغ كيفية مساعدة النازحين في العودة الى بلادهم

كما إجتمع بنائب وزير خارجية سوريا بسام الصباغ، وتم التباحث في التحضيرات لزيارته المزمع إجراؤها الى سوريا، وكيفية مساعدة النازحين في العودة الى بلادهم، بالتزامن مع تأمين الظروف المادية والتنموية المناسبة لذلك.

بعدها عقد بوحبيب إجتماعا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري الدكتور محمد عبد العزيز بن صالح الخليفي الذي وضعه في أجواء إجتماع اللجنة الخماسية الأخير في نيويورك، مجددا إستعداد قطر تقديم كل مساعدة ممكنة للبنان.

كما تحدث بوحبيب مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني وتبادلا الافكار حول أفضل السبل لتنسيق مواقف البلدين في سياسات الهجرة واللجوء، تحضيرا للمؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني القادم لدول حوض المتوسط.

ختاما، شارك بوحبيب في حفل إستقبال أقامه وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على شرف الوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.