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محليات

"الاخبار": ميقاتي أصرّ على لقاء رئيسة كوسوفو.. مسؤول في "الخارجية": لبنان لا يعتبر كوسوفو عدواً

2023-09-21 | 01:59
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&quot;الاخبار&quot;: ميقاتي أصرّ على لقاء رئيسة كوسوفو.. مسؤول في &quot;الخارجية&quot;: لبنان لا يعتبر كوسوفو عدواً
"الاخبار": ميقاتي أصرّ على لقاء رئيسة كوسوفو.. مسؤول في "الخارجية": لبنان لا يعتبر كوسوفو عدواً

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان اعتراضات سجلت امس على اللقاء الذي جمع في نيويورك، في 18 الجاري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، بحضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، إذ أن لبنان لا يعترف باستقلال كوسوفو عن صربيا، ولا علاقات دبلوماسية بين الجانبين.

واضافت الصحيفة ان ميقاتي بلقائه مع عثماني، يهدّد علاقات لبنان بصربيا، ويخالف تعميماً أصدرته وزارة الخارجية عام 2018 تطلب فيه من الدبلوماسيين "الامتناع عن استقبال ممثلين رسميين ووفود رسمية من كوسوفو، وتلافي أي نوع من التعاطي قد يُفسر على أنه اعتراف ضمني" بالإقليم الصربي الذي أعلن عام 2008 استقلاله بشكل أُحادي. ووُجّهت اتهامات إلى ميقاتي بالإصرار على اللقاء للبحث في أعمال خاصة له في كوسوفو، رغم تنبيهات الدبلوماسيين اللبنانيين له.

في المقابل، أوضح مسؤول في وزارة الخارجية لـ"الأخبار" أن مُبرّر التعميم هو عدم وجود علاقات دبلوماسية بين لبنان وكوسوفو، لكنّ لبنان لا يعتبر كوسوفو عدواً. كما أن اللقاء ليس الأول من نوعه، إذ سبق لميقاتي ودبلوماسيين لبنانيين أن التقوا بمسؤولين كوسوفويين.

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