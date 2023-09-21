بالفيديو - مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/gLEexDjGSw
— القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) September 21, 2023
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/gLEexDjGSw
أصدرت مفوضية اللاجئين السوريين بياناً جاء فيه :
كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها".