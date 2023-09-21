ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض
ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض
كتب النائب ملحم خلف على منصة "إكس": "إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً، هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى. وكأننا أصبحنا في جمهورية موز. قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم".