الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض

2023-09-21 | 03:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض
ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض

ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض

كتب النائب ملحم خلف على منصة "إكس": "إنّ ما تعرضت له السفارة الأميركية في لبنان ليلاً، هو اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض، ويَدُلّ على مدى هشاشة الوضع الأمني من جهة وعلى وقاحة غير مسبوقة في أُسلوب توجيه الرسائل من جهة أُخرى. وكأننا أصبحنا في جمهورية موز. قطعاً لأي مؤامرة أو لأي مشروع أمني متفلت قد يستهدفان لبنان، على القضاء والأجهزة الأمنية التحرك فوراً لكشف الجناة وتوقيفهم وإنزال أشدّ العقوبات بحقّهم".
مقالات ذات صلة
ملحم خلف: ما تعرضت له السفارة الأميركية اعتداء بالغ الخطورة ومرفوض

محليات

ملحم خلف

السفارة الاميركية

عوكر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
اطلاق نار ليلا على السفارة الاميركية في عوكر .. لمتابعة آخر التفاصيل حول الحادثة مباشرة:
الجيش: إحباط محاولة تهريب بضائع عبر الحدود الشمالية وتعرّض دورية من الجيش لإطلاق نار

اقرأ ايضا في محليات

موقف توضيحي عن مفوضية اللاجئين السوريين حول إفادة السكن
07:09

موقف توضيحي عن مفوضية اللاجئين السوريين حول إفادة السكن

أصدرت مفوضية اللاجئين السوريين بياناً جاء فيه :

07:09

موقف توضيحي عن مفوضية اللاجئين السوريين حول إفادة السكن

أصدرت مفوضية اللاجئين السوريين بياناً جاء فيه :

مخزومي: الاعتداء على السفارة الأميركية مُستنكر ومُدان
07:00

مخزومي: الاعتداء على السفارة الأميركية مُستنكر ومُدان

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها".

07:00

مخزومي: الاعتداء على السفارة الأميركية مُستنكر ومُدان

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023