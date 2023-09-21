السفير السعودي وليد البخاري يستقبل نظيره الفرنسي هيرفيه ماغرو

السفير السعودي وليد البخاري يستقبل نظيره الفرنسي هيرفيه ماغرو



استقبل السفيرالسعودي في لبنان وليد بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، سفير فرنسا الجديد لدى لبنان هيرفيه ماغرو .



ورحب السفير بخاري في بداية اللقاء بالسفير الفرنسي متمنيًا له النجاح والتوفيق في عمله كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى التعاون المشترك بين السفارتين .

وتطرق اللقاء إلى بحث آخر تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية لاسيما الاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه بأسرع وقت ليستطيع لبنان الخروج من أزماته المختلفه إضافة إلى استعراض عدد من القضايا المختلفة ذات الاهتمام المشترك.