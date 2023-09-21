فادي كرم : نحن غير موافقين على "بدعة" طاولة الحوار وباشراط الالتزام بالدستور بهذه البدعة

أصدرت مفوضية اللاجئين السوريين بياناً جاء فيه :
كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها".
إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة قطر في لبنان، حيث نقل السفير سعود تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل.