فادي كرم : نحن غير موافقين على "بدعة" طاولة الحوار وباشراط الالتزام بالدستور بهذه البدعة

كتب رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "إكس": "الاعتداء على السفارة الأميركية في عوكر مُستنكر ومُدان وغير مقبول بكافة المقاييس، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركية لطالما وقفت بجانب لبنان وشعبه ودعمته وساندته في ظروفه كافة وأصعب المحن التي واجهها".



