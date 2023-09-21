موقف توضيحي عن مفوضية اللاجئين السوريين حول إفادة السكن

أصدرت مفوضية اللاجئين السوريين بياناً جاء فيه :

في الخلفية:

يتم إصدار افادات السكن من قبل المفوضية منذ عام 2016 بهدف تجديد إقامة اللاجىء.

لا يمكن قراءة رموز QR التي تظهر أعلى الإفادة إلا من قبل الأمن العام اللبناني وليس من قبل أي جهة أخرى، وذلك للتحقق من صحة المعلومات المذكورة في الإفادة.



التوضيح الرسمي للاقتباس عن المفوضية:

إن إفادة السكن وثيقة أساسية للاجئين ليتمكنوا من الحصول على إقامة قانونية في لبنان وليتمكنوا بعد ذلك من الاستفادة من الخدمات الأساسية، كتسجيل أطفالهم في المدرسة. وبحسب الإتفاقية مع السلطات اللبنانية، وبدعم منها، تؤمن المفوضية إفادة السكن هذه للاجئين. وهذا روتين قائم منذ سنوات وبالتعاون مع السلطات اللبنانية.