ميقاتي تابع حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية : للتشدد في ملاحقة القضية

أكد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، في كلمة له حول انتخابات نقابة المحامين، أنّ "لحزب الكتائب مرشحاً وحيداً في هذه الانتخابات هو المحامي فادي المصري، وهو ضمانة للمحامين وضمانة وطنية ونقابية لاستقلالية النقابة. وكان لنا تجربة مشرفة مع النقيب جورج جريج، الذي كان نقيباً لكل المحامين، والجميع شهد على ذلك ومن هنا علينا العمل بقوة من أجل الوصول الى الهدف المنشود لضمان نجاح هذه المعركة".



