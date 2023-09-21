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محليات

ميقاتي تابع حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية : للتشدد في ملاحقة القضية

2023-09-21 | 11:14
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ميقاتي تابع حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية : للتشدد في ملاحقة القضية
ميقاتي تابع حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية : للتشدد في ملاحقة القضية

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بياناً جاء فيه :

"تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حادث اطلاق النار على مدخل السفارة الاميركية، فأجرى سلسلة اتصالات بقادة الاجهزة الامنية للاطلاع على المعطيات المتوافرة عن الحادث وطلب التشدد في ملاحقة القضية وجلاء ملابساتها".

وأضاف البيان : "شدد رئيس الحكومة على أن حماية البعثات الديبلوماسية في لبنان أمر لا تهاون فيه على الاطلاق، ومن غير المسموح لاي كان بالعودة الى انماط  قديمة في توجيه الرسائل السياسية التي عانى اللبنانيون الكثير بسببها وقال ان الاجهزة الامنية مستنفرة لجلاء ملابسات هذا الحادث المدان وتوقيف الفاعلين".

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09:49

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أكد رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، في كلمة له حول انتخابات نقابة المحامين، أنّ "لحزب الكتائب مرشحاً وحيداً في هذه الانتخابات هو المحامي فادي المصري، وهو ضمانة للمحامين وضمانة وطنية ونقابية لاستقلالية النقابة. وكان لنا تجربة مشرفة مع النقيب جورج جريج، الذي كان نقيباً لكل المحامين، والجميع شهد على ذلك ومن هنا علينا العمل بقوة من أجل الوصول الى الهدف المنشود لضمان نجاح هذه المعركة".

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