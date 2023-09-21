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معلومات "الجديد": الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري
2023-09-21 | 13:10
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معلومات "الجديد": الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري
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معلومات "الجديد": الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري
محليات
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