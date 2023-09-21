معلومات "الجديد": الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني بدأ بتحضير الارضية اللبنانية لزيارة سيقوم بها وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد الخليفي في تشرين المقبل لاستكمال المسعى القطري