مصادر دبلوماسية لـ"الجديد": المهمة القطرية منسقة مع السعودية وأميركا على ان تلي الحراك الفرنسي وفق الاجندة الدولية التي وضعت حدا زمنيا لانهاء الشغور الرئاسي في تشرين المقبل