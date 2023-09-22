وضاح الصادق: يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬

كتب النائب وضاح الصادق، عبر حسابه على منصّة "اكس" وقال: "يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬ بدايةً من العام ٢٠١١، وهي التي تحتضن مئات آلاف من اللبنانيين يتجاوز عددهم ٨٠٠ الف والذين يساهمون في الحفاظ على بعض من الكرامة للشعب اللبناني".