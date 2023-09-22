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محليات

وضاح الصادق: يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬

2023-09-22 | 03:26
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وضاح الصادق: يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬
وضاح الصادق: يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬

كتب النائب وضاح الصادق، عبر حسابه على منصّة "اكس" وقال: "يبدو أنّهم لم يتعلّموا من المعركة التي خاضها ‫محور الممانعة‬ من خلال الإساءات البشعة والمتكررة إلى ‫دول الخليج‬ بدايةً من العام ٢٠١١، وهي التي تحتضن مئات آلاف من اللبنانيين يتجاوز عددهم ٨٠٠ الف والذين يساهمون في الحفاظ على بعض من الكرامة للشعب اللبناني".

واضاف: "اليوم تعود حفنة من السياسيين والإعلاميين التابعين للمحور عينه والذين لن يهدأ لهم بال حتى تدمير الوطن وإفقار شعبه، إلى تعريض أرزاق مغتربينا في الخليج إلى خطر وإلى تعريض علاقات لبنان‬ مع أشقّائه إلى المزيد من الاهتزاز، عبر استعادة نغمة التهجم والإساءة في توقيت مريب قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 
لبنان جزء أساسي من المجتمع العربي وسيبقى في صلب الوطن العربي مهما حاولوا".
 
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