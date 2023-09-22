سليم عون :عامل الثقة المفقود بين الكل يزيد الازمة تعقيداً وجهاد ازعور ليس مرشحنا بل تقاطعنا مع المعارضة عليه

ردّ عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حديث الى "اذاعة لبنان الحر" : "أظنّ أن هذا السجال اصبح خارج سياقه وليس هذا الحل الذي ينشده اللبنانيون الذين يريدون إنتخاب رئيس في أسرع وقت، ويريدون انتظام عمل المؤسسات من جديد، وحكومة تستطيع عمل إصلاحات جذرية في بنية الإقتصاد، لأن الحالة المعيشية والإجتماعية سيئة جدا". وقال: "الحوار هو إضاعة للوقت وإمعان في تعطيل الرئاسة"، مشددًا على أنّ "الدستور يوجب علينا أن ننتخب رئيسًا للجمهورية".