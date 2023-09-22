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محليات

عقيص رداً على بري: يخترع حججاً لتبرير تعطيله الانتخاب والحوار إضاعة للوقت

2023-09-22 | 06:32
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عقيص رداً على بري: يخترع حججاً لتبرير تعطيله الانتخاب والحوار إضاعة للوقت
عقيص رداً على بري: يخترع حججاً لتبرير تعطيله الانتخاب والحوار إضاعة للوقت

ردّ عضو تكتل" الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال في حديث الى "اذاعة لبنان الحر" : "أظنّ أن هذا السجال اصبح خارج سياقه وليس هذا الحل الذي ينشده اللبنانيون الذين يريدون إنتخاب رئيس في أسرع وقت، ويريدون انتظام عمل المؤسسات من جديد، وحكومة تستطيع عمل إصلاحات جذرية في بنية الإقتصاد، لأن الحالة المعيشية والإجتماعية سيئة جدا". وقال: "الحوار هو إضاعة للوقت وإمعان في تعطيل الرئاسة"، مشددًا على أنّ "الدستور يوجب علينا أن ننتخب رئيسًا للجمهورية".

وأضاف: "واضح من يعطّل هذا الإنتخاب وهو يخترع حججًا لتبرير تعطيله منها عقد طاولة حوار". ولفت الى أنّ "هذا الأمر لا ينفي عنه صفة المعطل ولا ينقل إلى سواه صفة التعطيل"، متمنّيًا على بري أن يخرج من هذه المحاولة بمعنى أن يكفّ عن القول إن المطلوب اليوم حوار وانتخاب رئيس، وكل الذين دعوا الى الحوار سواء كان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أو بري او أيا كان لم يقولوا لنا ولا مرة ما هو موضوع الحوار وما هي أجندة هذه الطاولة ومن سيحضرها".

وقال عقيص: "واضح فقط أنهم يستعملون مسألة الحوار لإضاعة الوقت ونقل المسؤوليات ولرفعها عنهم، بعدما اتّضح للرأي العام العالمي والمحلي أنهم منذ سنة يدعون الى جلسات لإنتخاب رئيس ثم يعطلون نصابها ويمعنون في خرق الدستور وفي عدم انتظام المؤسسات". وأردف: "اعتقد اليوم لا الكنيسة القريبة ولا البعيدة هي التي ستشفينا، بل ستشفينا ممارستنا لواجباتنا الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت".
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