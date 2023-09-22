الاول من نوعه بعد تجديد ولايته..تدريب مشترك بين اليونيفيل والجيش في الناقورة

على مدى أربعة أيام، نفذت قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، تدريباً وتمرينات مشتركة، في منطقة رأس الناقورة، هو الاول منذ التجديد للليونيفيل الشهر الفائت.



وشارك في التمرين ، الذي حضره كبار ضباط اليونيفيل والجيش اللبناني، وحدات من الجانبين، تخللها تمرينات متعددة.