الاول من نوعه بعد تجديد ولايته..تدريب مشترك بين اليونيفيل والجيش في الناقورة
على مدى أربعة أيام، نفذت قوات اليونيفيل والجيش اللبناني، تدريباً وتمرينات مشتركة، في منطقة رأس الناقورة، هو الاول منذ التجديد للليونيفيل الشهر الفائت.
وشارك في التمرين ، الذي حضره كبار ضباط اليونيفيل والجيش اللبناني، وحدات من الجانبين، تخللها تمرينات متعددة.
واختتم التدريب، اليوم، بمناورة بالذخيرة الحية، إستخدمت فيها القذائف المدفعية الثقيلة عيار ١٥٥ملم واسلحة رشاشة ثقيلة، حيث أطلقت عشرات القذائف باتجاه عرض البحر قبالة ساحل الناقورة، وقد حاكت صد هجوم عسكري.
وأشار الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل اندريا تيننتي، أن "هذا التدريب يمثل تتويجاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي يتم إجراؤها شهرياً بين القوات المسلحة اللبنانية وجنود حفظ السلام التابعين لليونيفيل".
وأضاف: "الهدف الأساسي من هذا التدريب هو تعزيز المهارات والاستعداد والتعاون العملياتي لكل من القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل".