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محليات

ميقاتي التقى شيا: ندين الاعتداء على السفارة الأميركية والاجهزة الامنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه

2023-09-22 | 09:34
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ميقاتي التقى شيا: ندين الاعتداء على السفارة الأميركية والاجهزة الامنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه
ميقاتي التقى شيا: ندين الاعتداء على السفارة الأميركية والاجهزة الامنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إدانة الاعتداء الذي تعرضت له السفارة الاميركية في لبنان، مؤكداً أن "الاجهزة الامنية تكثف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه".

وفي خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا بعد ظهر اليوم في السرايا قال رئيس الحكومة: نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الديبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الاميركية اعتداء على سيادة لبنان وامنه.

وقالت السفيرة الاميركية في تصريح بعد اللقاء: "اسمحوا لي أن أقول بضعة كلمات. لقد عقدت للتو  اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء  نجيب ميقاتي. اسمحوا لي أن اعبر عن تقديري لرسائل الدعم التي صدرت عن المسؤولين السياسيين في البلد بمن فيهم دولة الرئيس،كما عن مختلف الفئات والاحزاب السياسية والشركاء الامنيين الاخرين، هذا الدعم يعني لنا الكثير كسفارة اميركية". 

وأضافت: "نحن ندرك تماما أن السلطات تحقق في حادثة إطلاق رجل مسلح النار باتجاه السفارة. ونحن نقدر الالتزام الذي عبر عنه شركاؤنا الامنيون والمسؤولون السياسيون في هذا البلد بانهم لن يألو جهدا لجهة التحقيق في هذه الحادثة وملاحقة المرتكب ومحاسبته، نحن في السفارة الاميركية لا نشعر بالخوف اثر هذه الحادثة فاجراءاتنا الأمنية متينة جدا وعلاقتنا صلبة ونحن نتابع عملنا في السفارة كالمعتاد". 

وتابعت: "بهذه الروحية نفسها تبادلت الآراء مع دولته وتطرقنا للاجتماعات التي عقدها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بما فيها تلك التي جمعته مع مسؤولين اميركيين كما خلال الجمعية العامة"، كما تطرقنا للافق السياسي المسدود والوضع الاقتصادي في لبنان، وأنا أرحب دائما بهكذا فرصة لتبادل وجهات النظر، وكلانا يرى أن الوقت قد حان فالوضع دقيق ويجب السعي لاتخاذ القرارات ومعاودة سير العمل في الادارات ليتم تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها واعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني".
 
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نجيب ميقاتي

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