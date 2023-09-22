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محليات

بوحبيب لـ "الجديد": لم يتم التداول بأسماء المرشحين خلال اجتماع اللجنة الخماسية وسألتقي المقداد فور عودتي من نيويورك لبحث أزمة النزوح السوري

2023-09-22 | 13:06
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بوحبيب لـ &quot;الجديد&quot;: لم يتم التداول بأسماء المرشحين خلال اجتماع اللجنة الخماسية وسألتقي المقداد فور عودتي من نيويورك لبحث أزمة النزوح السوري
بوحبيب لـ "الجديد": لم يتم التداول بأسماء المرشحين خلال اجتماع اللجنة الخماسية وسألتقي المقداد فور عودتي من نيويورك لبحث أزمة النزوح السوري

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب، "عدم وجود خلاف بين فرنسا وأميركا خلال اجتماع اللجنة الخماسية في نيويورك، لكنه لم يحصل اتفاق ما أدى إلى عدم إصدار بيان"، لافتاً إلى "سؤال قطر لفرنسا حول المدة الزمنية لمبادرتها والاولى لم تلق جواباً".

وفي مقابلة له خاصة لـ "الجديد" أجراها مراسلنا رامز القاضي في نيويورك، شدد بوحبيب على أن "الجانب الأميركي يركز على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن".

وعن استهداف السفارة الأميركية في بيروت أضاف: "تواصلت مع السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتم البحث في مجريات الحادثة، كما بحثت في التفاصل مع وزيري الدفاع موريس سليم والداخلية بسام مولوي، فضلاً عن المتابعة الحثيثة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي".

وعن أزمة النزوح السوري، أشار وزير الخارجية إلى أنه "من المزعج إثارتنا لهذه القضية منذ سنتين على الأقل ولا تجاوب حتى الساعة"، متابعاً: "نتخوف من موجة النزوح الجديدة التي يشهدها لبنان والرئيس ميقاتي استعرض تفاصيل هذه الأزمة خلال اجتماعات الجمعية، ومن الممكن الاجتماع لاحقاً للضغط على الاتحاد الاوروبي لتغيير سياسته، فلا يمكن أن تبقى سوريا كما هي وحجم العقوبات عليها يؤثر على دول الجوار، وأوروبا تهدف إلى إبقاء السوريين في لبنان".

ولفت بوحبيب إلى أن "أزمة النزوح بدأت منذ 12 عاماً ولا حل سياسي حتى الآن، والمساعدات الذي يحصل عليها النازحون من المفوضية العليا للاجئين تسببت ببقائهم على الاراضي اللبنانية"، معتبراً أنه "إذا تم مساعدة اللاجئين مادياً سيعودون حتماً إلى بلادهم، على أن تستهدفهم المساعدة بالمباشر ولا تكون عبر الدولة السورية".

وجدد وزير الخارجية رغبته بلقاء نظيره السوري فيصل المقداد فور عودته من نيويورك لبحث أزمة النزوح، معرباً عن خشية لبنان من التعرض لموجة نزوح جديدة إثر الأحداث في سوريا.

وأشار بوحبيب إلى "لقائه بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التباحث بالملف الرئاسي اللبناني، وأوضح الأخير رغبة بلاده بانتخاب اللبنانيين وحدهم رئيساً للجمهورية".

وأكد أن "المجتمع الدولي تعب من الفراغ في لبنان بكافة مؤسساته وإداراته ويشكل خطراً على الجميع"، مردفاً: "سيتم الضغط على الجانب اللبناني لكن لست مدركاً للآلية التي ستُعتمد إذا كانت عقوبات أم لا، وخلال اجتماع اللجنة الخماسية لم يتم التداول بأسماء المرشحين".
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