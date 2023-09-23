"الاخبار" عن بري: لن أتخلى عن بنود مبادرتي.. ولست في وارد حوارات ثنائيّة وثلاثيّة
ما يسمعه زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه ليس في وارد التخلي عن بنود مبادرته، القائلة بحوار الكتل من حول بند انتخاب الرئيس فحسب في خلال سبعة أيام تنتهي بتوجيه دعوة إلى جلسات اقتراع متتالية إذا اقتضى تعذّر التوافق، بحسب ما نقلت صحيفة "الاخبار".
واضافت الصحيفة في مقال للكاتب نقولا ناصيف انه عندما يُسأل بري عن اقتراح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إجراء حوارات ثنائية أو ثلاثية عوض جمع الكتل كلها إلى طاولة الحوار، وإذّاك يصعب التفاهم وتمسي الطاولة حوار طرشان، يجيب: "الحوار إما يكون موسّعاً ويضم الجميع أو لا يسمى حواراً. ما أدعو إليه هو الحوار الذي يجمع الجميع. لست في وارد حوارات ثنائية وثلاثية ولا تفاهمات ثنائية وثلاثية، في الأصل لم أجرها قبلاً ولن أفعلها الآن".