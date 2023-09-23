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محليات

نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء .. أو الصمت لأمثالك اشرف!

2023-09-23 | 04:06
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نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء .. أو الصمت لأمثالك اشرف!
نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء .. أو الصمت لأمثالك اشرف!

اصدر مكتب نادر الحريري بياناً جاء فيه: "أطل اللواء أشرف ريفي، عبر أحد المواقع الالكترونية، منصباً نفسه قاضياً يصدر أحكاماً بحق السيد نادر الحريري، ويوزع الاتهامات والافتراءات، كعادته، بكلام فارغ لا يستند فيه إلى أي أدلة أو وثائق أو حقائق.

يقول حضرة القاضي أشرف ريفي :" لا اريد الدخول بالتفاصيل، ولكن في النهاية الملفات كثيرة"، ونحن نقول له: نريد أن ندخل في التفاصيل، وبما أنك أصبحت داعية للنزاهة والإستقامة والحرص على القانون، إرفع عن نفسك الحصانة ولنتقابل في القضاء، تحت سقف القانون .. أو أُصمت، فالصمت لأمثالك أشرف."
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نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء .. أو الصمت لأمثالك اشرف!

محليات

نادر الحريري

اشرف ريفي

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