نادر الحريري لريفي: لنتقابل في القضاء .. أو الصمت لأمثالك اشرف!

اصدر مكتب نادر الحريري بياناً جاء فيه: "أطل اللواء أشرف ريفي، عبر أحد المواقع الالكترونية، منصباً نفسه قاضياً يصدر أحكاماً بحق السيد نادر الحريري، ويوزع الاتهامات والافتراءات، كعادته، بكلام فارغ لا يستند فيه إلى أي أدلة أو وثائق أو حقائق.