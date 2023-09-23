الجيش يطلق تحذيراً بعد إنقاذ مهاجرين غير شرعيين مقابل شاطئ شكا أثناء تعرض زورقهم للغرق

قيادة الجيش – مديرية التوجيه بياناً اشارت فيه الى ان

دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني تمكنت اليوم بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعيًّا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا.

اصدرت

وحذرت قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة، وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.