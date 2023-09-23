أسامة السبلاني : لا يوجد اي قرار اميركي بفرض عقوبات على نبيه بري واجزم ان هذا الأمر لا يمكن ان يحصل

هنأ النائب فؤاد مخزومي خادم الحريمين الشريفين وولي عهده عبر منصة "اكس" حيث كتب : "نتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة والشعب السعودي العزيز بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة اليوم الوطني السعودي93".
أنطوان نـ صــ رالله : مبدأ الضرورات يبيح تصريف الأعمال
أبرق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الامير محمد بن سلمان آل يعود مهنئا بالعيد الوطني للمملكة العربية السعودية.