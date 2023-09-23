أسامة السبلاني : لا يوجد اي قرار اميركي بفرض عقوبات على نبيه بري واجزم ان هذا الأمر لا يمكن ان يحصل

ناشر صحيفة "صدى الوطن" في أميركا أسامة السبلاني: لا يوجد اي قرار اميركي بفرض عقوبات على نبيه بري واجزم ان هذا الأمر لا يمكن ان يحصل