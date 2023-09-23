قنابل دخانية وصوتية من العدو على الجيش اللبناني في مزرعة بسطرة والأخير يرد

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان ​قوات معادية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة ‫بسطرة ، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.