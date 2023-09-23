قنابل دخانية وصوتية من العدو على الجيش اللبناني في مزرعة بسطرة والأخير يرد
افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان قوات معادية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة ، إحدى مزارع شبعا أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين.
وعلى الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية العدو، فيما وصلت عناصر من الكتيبة الهندية التابعة ل"اليونيفيل" للتهدئة.