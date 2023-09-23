وفد أوروبي زار باسيل: النزوح يشكل خطراً وجودياً على لبنان

‏استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب الأوروبي نيكولا بِي Nicolas Bay, نائب رئيس كتلة Reconquête في البرلمان الاوروبي مع وفد مرافق و جرى البحث في الأوضاع اللبنانية عامة وفي أوضاع المسيحيين في لبنان والشرق.



واكد باسيل للوفد الأوروبي أن المسيحيين في لبنان والمنطقة هم أهل الأرض ومتجدرون فيها وما يعنيهم هو أن يطبقوا الرسالة التي وجدوا لأجلها والقائمة على التواصل والتعاون مع جميع ابناء المنطقة .