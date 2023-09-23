الخارجية اللبنانية عن جهود السعودية المبذولة تحقيقاً للسلام في اليمن: تعزز العمل العربي المشترك وتحقق مصالح وتطلعات الشعوب العربية

عطفاً على البيان الصادر عن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠٢٣، والذي تشرح فيه مسار الجهود المكثّفة المبذولة مؤخّراً لتحقيق السلام في اليمن الشقيق من خلال حثّ الاطراف جميعاً على التوصّل الى وقف دائم لاطلاق النار يمهّد لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الاطراف اليمنية،

