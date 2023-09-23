اجتماع تحضيري في عين الحلوة تمهيداً لانتشار الضباط والعناصر

عقد اليوم قائد القوة الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة اللواء ابو غسان العجوري اجتماعا تحضيريا للضباط المفرزين من الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية في قيادة القوة، وأبلغهم بخطة العمل الخاصة بالتموضع والانتشار في نقاط تم تحديدها بالاتفاق مع قيادة العمل المشترك تمهيدا للانتقال إلى التموضع والانتشار في نقاط أخرى، وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه مع القيادة السياسية.