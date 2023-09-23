أنطوان نـ صــ رالله : مبدأ الضرورات يبيح تصريف الأعمال

كتب النائب جورج عقيص على حسابه في منصة "إكس": تصريح وزير الداخلية القاضي بسام مولوي مطمئن لجهة اصراره على ان التحقيق في جريمة اغتيال الياس الحصروني لا يزال مستمراً، وهو بذلك يضرب لأهالي عين ابل وكل اللبنانيين موعدا مع الحقيقة.

