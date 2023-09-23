الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

مخزومي : نتمنى للمملكة السعودية وشعبها الإزدهار والريادة

2023-09-23 | 10:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مخزومي : نتمنى للمملكة السعودية وشعبها الإزدهار والريادة
مخزومي : نتمنى للمملكة السعودية وشعبها الإزدهار والريادة

هنأ النائب فؤاد مخزومي خادم الحريمين الشريفين وولي عهده عبر منصة "اكس" حيث كتب : "نتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة والشعب السعودي العزيز بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة اليوم الوطني السعودي93".

 وأضاف مخزومي : "مع تمنياتنا بدوام الاستقرار والازدهار والريادة للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 التي تُعتَبَر رؤية تاريخية تؤسس لمستقبل مشرق يلبّي طموحات الشعب السعودي العزيز. كل عام وأنتم بخير".

مقالات ذات صلة
مخزومي : نتمنى للمملكة السعودية وشعبها الإزدهار والريادة

محليات

السعودية

اليوم الوطني السعودي

فؤاد مخزومي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في اسرار الصحف؟
"تضارب بالايدي والكراسي".. اشكال بين عشرات الشبان النازحين من مخيم عين الحلوة

اقرأ ايضا في محليات

الحريري : مبارك للسعودية وشعبها المكانة العالمية
15:36

الحريري : مبارك للسعودية وشعبها المكانة العالمية

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حيث كتب على منصة "اكس" : اتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بالتهنئة ب اليوم الوطني السعودي93، مباركا لهما وللشعب السعودي المكانة العالمية لهذه البلاد التي يعتز بها كل مسلم وكل عربي.

15:36

الحريري : مبارك للسعودية وشعبها المكانة العالمية

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حيث كتب على منصة "اكس" : اتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بالتهنئة ب اليوم الوطني السعودي93، مباركا لهما وللشعب السعودي المكانة العالمية لهذه البلاد التي يعتز بها كل مسلم وكل عربي.

وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة
15:24

وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة

وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة

15:24

وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة

وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023