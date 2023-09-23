مخزومي : نتمنى للمملكة السعودية وشعبها الإزدهار والريادة
هنأ النائب فؤاد مخزومي خادم الحريمين الشريفين وولي عهده عبر منصة "اكس" حيث كتب : "نتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، والأسرة المالكة والشعب السعودي العزيز بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة اليوم الوطني السعودي93".
وأضاف مخزومي : "مع تمنياتنا بدوام الاستقرار والازدهار والريادة للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 التي تُعتَبَر رؤية تاريخية تؤسس لمستقبل مشرق يلبّي طموحات الشعب السعودي العزيز. كل عام وأنتم بخير".