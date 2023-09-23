وصول سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الى وسط بيروت للاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ ٩٣

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حيث كتب على منصة "اكس" : اتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بالتهنئة ب اليوم الوطني السعودي93، مباركا لهما وللشعب السعودي المكانة العالمية لهذه البلاد التي يعتز بها كل مسلم وكل عربي.