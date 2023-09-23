وصول سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الى وسط بيروت للاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ ٩٣@bukhariwaleeed pic.twitter.com/rIAZw7wZkf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 23, 2023
وصول سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري الى وسط بيروت للاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ ٩٣@bukhariwaleeed pic.twitter.com/rIAZw7wZkf
هنأ رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده حيث كتب على منصة "اكس" : اتقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان بالتهنئة ب اليوم الوطني السعودي93، مباركا لهما وللشعب السعودي المكانة العالمية لهذه البلاد التي يعتز بها كل مسلم وكل عربي.
وزير خارجية السعودية: نقف إلى جانب الشعب اللبناني وندعو كل الجهات لتنفيذ إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة