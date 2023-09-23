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محليات

بخاري من وسط بيروت: نريد لـ لبنان إستعادة تألقه ومن الضروري الإسراع في إنتخاب الرئيس

2023-09-23 | 13:22
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بخاري من وسط بيروت: نريد لـ لبنان إستعادة تألقه ومن الضروري الإسراع في إنتخاب الرئيس
بخاري من وسط بيروت: نريد لـ لبنان إستعادة تألقه ومن الضروري الإسراع في إنتخاب الرئيس

قال سفير السعودية في لبنان وليد بخاري في كلمة لمناسبة العيد الوطني السعودي الذي اقامته السفارة في وسط بيروت: "من هنا من عتبات بيروت نستذكر معا يومنا الوطني المجيد الذي ارتبط باعظم معاني كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة في كيان ودولة قوية متماسكة على يد الملك المغفور له عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود حين استطاع مع قليل من الرجال وكثير من الايمان ان يوحد شتات وامة ويلملم اطراف الوطن".

وتابع : "ان الحلول تاتي من داخل لبنان والاستحقاق الرئاسي يقرره اللبنانيون انفسهم، ونحن على ثقة تامة بان اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية كما نريد للبنان أن يكون كما كان وأن يستيعد تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة".

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