الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": إحياء العيد الوطني السعودي في قلب العاصمة هو بحد ذاته رسالة بأنها حريصة على لبنان وتدعم الوصول الى حل لرئاسة الجمهورية

2023-09-24 | 03:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": إحياء العيد الوطني السعودي في قلب العاصمة هو بحد ذاته رسالة بأنها حريصة على لبنان وتدعم الوصول الى حل لرئاسة الجمهورية
الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": إحياء العيد الوطني السعودي في قلب العاصمة هو بحد ذاته رسالة بأنها حريصة على لبنان وتدعم الوصول الى حل لرئاسة الجمهورية
مقالات ذات صلة
الصحافي سيمون أبو فاضل لـ"الجديد": إحياء العيد الوطني السعودي في قلب العاصمة هو بحد ذاته رسالة بأنها حريصة على لبنان وتدعم الوصول الى حل لرئاسة الجمهورية

محليات

سيمون

لـ"الجديد":

إحياء

العيد

الوطني

السعودي

العاصمة

رسالة

بأنها

حريصة

لبنان

وتدعم

الوصول

لرئاسة

الجمهورية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الوزيرة السابقة مي شدياق لـ"الجديد": أنا أستفز البعض لأنني أقول الحقيقة مهما كانت صعبة .. "الله بصبّرهم"
وليد جنبلاط معلقاً على صورة كمال جنبلاط في مظاهرات السويداء : يا حيالله

اقرأ ايضا في محليات

غادة أيوب رداً على رعد: أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجاً والتهديد أداةً واستباحة الحقوق أسلوباً؟
10:52

غادة أيوب رداً على رعد: أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجاً والتهديد أداةً واستباحة الحقوق أسلوباً؟

علقت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام النائب محمد رعد في حفل تكريمي للطلاب الناجحين والخريجين في ساحة بلدة الوردانية، وكتبت عبر تطبيق "اكس":

10:52

غادة أيوب رداً على رعد: أيّ حوار ينجح مع فريق اعتمد الاستقواء نهجاً والتهديد أداةً واستباحة الحقوق أسلوباً؟

علقت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام النائب محمد رعد في حفل تكريمي للطلاب الناجحين والخريجين في ساحة بلدة الوردانية، وكتبت عبر تطبيق "اكس":

مخزومي: كلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي
10:44

مخزومي: كلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال المميز والاستثنائي الذي أقامه سعادة السفير السعودي الصديق وليد البخاري في ساحة أمين الحافظ في وسط بيروت لمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 93، المشهد في هذا المكان تحديدًا بكل ما يحمله من رمزية تاريخية، يجسّد العلاقة الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة التي لم ولن تنسى لبنان يومًا ووقفت بجانبه وساندته في كافة ظروفه، وكلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي الذي لن ينفصل عنه أبدًا. تمنياتنا بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 الاستراتيجية".

10:44

مخزومي: كلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال المميز والاستثنائي الذي أقامه سعادة السفير السعودي الصديق وليد البخاري في ساحة أمين الحافظ في وسط بيروت لمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 93، المشهد في هذا المكان تحديدًا بكل ما يحمله من رمزية تاريخية، يجسّد العلاقة الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة التي لم ولن تنسى لبنان يومًا ووقفت بجانبه وساندته في كافة ظروفه، وكلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي الذي لن ينفصل عنه أبدًا. تمنياتنا بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 الاستراتيجية".

نعيم قاسم: على الحكومة إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه
10:38

نعيم قاسم: على الحكومة إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "لبنان قائم على التوافق والتوازن، وواجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات، وعلى الحكومة اللبنانية إيجاد حلول مبدعة لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه".

10:38

نعيم قاسم: على الحكومة إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "لبنان قائم على التوافق والتوازن، وواجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات، وعلى الحكومة اللبنانية إيجاد حلول مبدعة لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه".

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023