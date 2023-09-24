جعجع يستبعد إجراء انتخابات رئاسية في المدى القريب
استبعد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في حديث لـ"ترند بيروت" إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في الوقت القريب " رغم المساعي السعودية والقطرية “لانو دود الخل منو وفيه” في إشارة الى التعطيل اللبناني الداخلي.
وعن مجازفته الأمنية عبر المشاركة شخصيا في احتفال العيد الوطني السعودي الـ93 في مكان عام أجاب جعجع باختصار "هنالك ما يستحق المجازفة، مضيفاً " بيني وبينك المرء لا يصدّق ما يحدث في المملكة العربية السعودية من تطوّر".
وسئل: لمن تريد القول انا هنا في وسط بيروت؟
أجاب " مش لحدا " زيارتي هي لتهنئة أصدقائي ب "اليوم الوطني السعودي".
هل انت مطمئن أمنياً؟
أجاب رئيس القوات " هنا نعم ، والباقي عالله..."