باسيل: طريق التفاهم الوحيد هو الحوار والتيار لا يمكن يكون ضد الحوار المجدي والجدي وحريصون على نجاحه

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إلى أنّ "عكّار الّتي قدّمت خيرة شبابها ضباطا وجنودا واعطت التيّار اوفى المناضلين وقدّمت للبنان آلاف الشهداء دفاعاً عنه… عكّار التي ضحّت وأعطت، الدولة بادلتها واعطتها بالمقابل الاهمال والحرمان. في أيّام البحبوحة، عكّار حصّتها معدومة، وفي أيّام القلّة، عكّار كلّها محرومة، وفي الأزمات تدفع الثمن، مثل ما هي تدفع اليوم فاتورة النزوح السوري".

