قوى الأمن: تعميم صورة قاصر غادرت منزل ذويها في الزاهرية ولم تعد
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة ما يلي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: سحر زكريا حبوشي (مواليد العام 2007، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 17-9-2023 منزل ذويها الكائن في محلة الزاهرية، ولم تعد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 423387-06 للادلاء بما لديهم من معلومات".