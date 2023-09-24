وزير الداخلية يوضح قراره بعدم إعطاء الموافقة لإقامة مهرجانين للحزب السوري القومي الاجتماعي
توضيحاً لما يثار حول منع إقامة مهرجان في ذكرى عملية الويمبي في شارع الحمرا، يهم المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، الايضاح بأن طلب الوزير الى محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بعدم الموافقة جاء بعدما تبيّن ان الجناحين المنقسمين في الحزب السوري القومي الاجتماعي قد تقدما بطلبين لإقامة مهرجانين في ذكرى عملية الويمبي في نفس التاريخ وبمكانين ملاصقين.
وبما ان حالة الانقسام داخل الحزب المذكور لا تزال سائدة ونظراً لما يمكن ان تسببه إقامة المهرجانين من إشكالات امنية قد تؤدي الى حصول أعمال شغب أو إطلاق نار بين مؤيدي الجناحين، كان طلب الوزير مولوي بعدم إعطاء الموافقة على إقامة المهرجانين المذكورين.
فاقتضى التوضيح.