قاسم هاشم: الاستفزاز من قبل العدو على الحدود يبين حجم التحديات التي تواجه وطننا ويبقي البلد في حال الارباك والتخبط

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم، في تصريح خلال لقاءاته في منزله في شبعا، ان "ما يحصل من استفزاز على الحدود من قبل العدو الاسرائيلي مع استمرار الأزمة الوطنية بكل مستوياتها يبين حجم التحديات التي تواجه وطننا في ظل استمرار سياسة التعنت والمكابرة التي تطيل امد الشغور الرئاسي ويبقي البلد في حال الارباك والتخبط".

