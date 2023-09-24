نعيم قاسم: على الحكومة إيجاد حلول لمسألة النزوح السوري وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه

أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الى ان "لبنان قائم على التوافق والتوازن، وواجب النواب أن يهيئوا الظروف المناسبة لانطلاق المؤسسات، وعلى الحكومة اللبنانية إيجاد حلول مبدعة لمسألة النزوح السوري الى لبنان وامتلاك جرأة لوضع قواعد لضبطه".