مخزومي: كلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "تشرفت بالمشاركة في الاحتفال المميز والاستثنائي الذي أقامه سعادة السفير السعودي الصديق وليد البخاري في ساحة أمين الحافظ في وسط بيروت لمناسبة العيد الوطني السعودي الـ 93، المشهد في هذا المكان تحديدًا بكل ما يحمله من رمزية تاريخية، يجسّد العلاقة الأخوية والتاريخية بين لبنان والمملكة التي لم ولن تنسى لبنان يومًا ووقفت بجانبه وساندته في كافة ظروفه، وكلنا أمل بأن يتم بذل الجهود للعمل على إعادة ربط لبنان بمحيطه العربي والخليجي الذي لن ينفصل عنه أبدًا. تمنياتنا بالمزيد من الأمن والأمان والاستقرار للمملكة وشعبها ضمن رؤية 2030 الاستراتيجية".

