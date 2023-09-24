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خماسية نيويورك بين غياب البيان وإشكالية التباينات ماذا عن الوضع النقدي؟ مع وزير المال يوسف خليل في "وهلق شو" الآن على الجديد
2023-09-24 | 14:34
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خماسية نيويورك بين غياب البيان وإشكالية التباينات ماذا عن الوضع النقدي؟ مع وزير المال يوسف خليل في "وهلق شو" الآن على الجديد
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خماسية نيويورك بين غياب البيان وإشكالية التباينات ماذا عن الوضع النقدي؟ مع وزير المال يوسف خليل في "وهلق شو" الآن على الجديد
محليات
نيويورك
البيان
وإشكالية
التباينات
الوضع
النقدي؟
المال
"وهلق
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