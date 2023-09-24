حسين أيوب لـ"وهلق شو": القطري لديه لائحة من 3 اسماء تتضمن العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري ونعمت افرام ولكنه لن يصل الى نتيجة فالأميركي لا يريد رئيسا