علي عواض عسيري : الموقف السعودي من الملف اللبناني يتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأطر الدستورية

قالت مصادر مطلعة لـصحيفة "الجمهورية" ان انقسام الخماسية في الموقف من الاستحقاق الرئاسي مردّه الى ان بعض اطرافها لا يريد استعجال حسم موقفه النهائي من الخيارات المطروحة في شأنه لأنه يرهن تحديد طبيعة الخيار الذي سيعتمده بالمفاوضات الجارية على مختلف القضايا الاقليمية في ضوء الاتفاق السعودي ـ الايراني وما سيحققه من مكاسب فيها على مستوى دوره في الاقليم، ومنه لبنان.