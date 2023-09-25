الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

"اللواء" : توجه جديد لـ"الخماسية".. والمشهد بشأن المسعى القطري يتبلور بدءاً من الأسبوع الراهن

2023-09-25 | 01:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;اللواء&quot; : توجه جديد لـ&quot;الخماسية&quot;.. والمشهد بشأن المسعى القطري يتبلور بدءاً من الأسبوع الراهن
"اللواء" : توجه جديد لـ"الخماسية".. والمشهد بشأن المسعى القطري يتبلور بدءاً من الأسبوع الراهن

"اللواء" : توجه لـ"الخماسية".. والمشهد بشأن المسعى القطري الجديد يتبلور بدءاً من الأسبوع الراهن

كشفت مصادر سياسية اللواء" النقاب عن توجه جديد اعتمدته دول اللقاء الخماسي في اجتماعها الاخير على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن الابقاء على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان المكلف بها لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، مدعما بتحرك متزامن يتولاه الموفد القطري المكلف إجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، وفي الوقت نفسه يتولى الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين الذي ابدى استعداد حكومته للمساعدة في ترسيم الحدود البرية للبنان، جنوبا وشرقا، القيام بتحركات مع الأطراف اللبنانيين المنفتحين، للمساعدة، بتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يدعم  مهمة لودريان وتحرك الموفد القطري على حد سواء، في الملف الرئاسي وتسريع خطى انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

وتوقعت المصادر ان يؤدي تحرك الخماسية على هذا المستوى، الى  اعطاء اندفاعة اقوى للجهود المبذولة، لاعادة تحريك ملف الانتخابات الرئاسية،  وبوتيرة اسرع  من قبل.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه بدءًا من الأسبوع الراهن يتبلور المشهد بشأن المسعى القطري الجديد حول الملف الرئاسي، وأشارت إلى أنه إذا كان أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليق دعوته للحوار فإنه سيصارح الجميع بذلك، معلنة أن مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل توحي بفتح باب السجالات دون معرفة ما إذا كان يريد استعادة دور التيار في مواجهة عملية اقصائه ام أنه يفعل ذلك لأهداف شعبوية.

وأعربت المصادر عن اعتقادها أن عودة حديث باسيل عن المعارضة ليس بالضرورة أن يعني أنه ينضم إلى المعارضة الراهنة إنما بقصد معارضة من نوع آخر، ولفتت إلى أن شهر أيلول شارف على الانتهاء وهناك ترقب لأية مفاجأة في الشهر المقبل لاسيما رئاسيا ام أن المراوحة ستطغى على الصورة السياسية الراهنة.

 

مقالات ذات صلة
"اللواء" : توجه جديد لـ"الخماسية".. والمشهد بشأن المسعى القطري يتبلور بدءاً من الأسبوع الراهن

محليات

لودريان

الانتخابات الرئاسية

اللجنة الخماسية

مجلس النواب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عثر عليه جثة مطعونا بالسكاكين في منطقة رومية
"الجمهورية": هذا سبب انقسام الخماسية... وبري ينتظر

اقرأ ايضا في محليات

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه
06:41

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه

أشار رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن " هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية".

06:41

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه

أشار رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن " هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية".

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك
06:18

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك

أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان التالي :

06:18

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك

أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان التالي :

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023