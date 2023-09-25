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محليات

"نداء الوطن" : حسين الخليل التقى الموفد القطري.. وهذا ما قاله عن فرنجية

2023-09-25 | 01:09
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&quot;نداء الوطن&quot; : حسين الخليل التقى الموفد القطري.. وهذا ما قاله عن فرنجية
"نداء الوطن" : حسين الخليل التقى الموفد القطري.. وهذا ما قاله عن فرنجية

"نداء الوطن" : حسين الخليل التقى الموفد القطري.. وهذا ما قاله عن فرنجية

علمت صحيفة "نداء الوطن " ان الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان منذ بداية الأسبوع الماضي التقى في الأيام الماضية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، الذي قال للموفد القطري: "إنّ خيارنا الرئاسي هو سليمان فرنجية أولاً، وثانياً سليمان فرنجية، وثالثاً سليمان فرنجية".

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