الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

عز الدين اختتمت زيارتها الى نيويورك: نؤكد على تجديد لبنان التزامه بأهداف التنمية المستدامة

2023-09-25 | 03:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عز الدين اختتمت زيارتها الى نيويورك: نؤكد على تجديد لبنان التزامه بأهداف التنمية المستدامة
عز الدين اختتمت زيارتها الى نيويورك: نؤكد على تجديد لبنان التزامه بأهداف التنمية المستدامة

اختتمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين زيارتها نيويورك ضمن وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد شاركت عز الدين في اعمال قمة التنمية المستدامة التي تعتبر أحد المحاور الرئيسية للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وألقت كلمة لبنان فيها

واكدت  "تجديد لبنان التزامه أهداف التنمية المستدامة التي اقرت في العام ٢٠١٥ وتعهدت دول العالم بتحقيقها قبل العام ٢٠٣٠"أضافت: "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان الا انه تم اقرار عدد من القوانين التي تصب في اتجاه تحقيق الاهداف السبعة عشر"

وعددت عز الدين القوانين التي أقرت في مجالات عديدة من بينها تمكين المرأة والصحة والنظم الغذائية، مشيرة الى "تداخل أهداف التنمية مع الكثير من المجالات وان مجلس النواب اللبناني يواصل عمله على هذا الصعيد من خلال دراسة عدد من اقتراحات القوانين ذات الصلة"

كما في جلسة خصصت لعرض تجارب الدول على مستوى التحول الرقمي والتي أصدرت توصيات تنص على مساعدة الدولة على التواصل الرقمي فيما بينها، بدورها طالبت عز الدين بدعم لبنان تقنيًا وماليًا لوضع استراتيجية التحول الرقمي التي اقرتها الحكومة اللبنانية موضع التنفيذ

أما في جلسة الاتحاد البرلماني الدولي التي خصصت لعرض تجارب المبادرات التشريعية التي قامت بها الدول على مستوى أهداف التنمية المستدامة فقد عرضت عز الدين لتجربة مجلس النواب اللبناني في هذا المجال، وتم النقاش حول ضرورة ان تأخذ البرلمانات دورها في تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة، بخاصة بعدما تضمن الاعلان السياسي لقمة التنمية المستدامة الذي أقر في الجمعية العامة بالاجماع، توصية تقضي بأن تكون البرلمانات جزءًا من العروضات الدولية التي تقدمها الدول

كما شاركت عز الدين في لقاء نظمه مركز سياسات التحول في النظم الغدائية، حيث تم التشديد على ضرورة العمل على جعل البرلمانات متبنية لهذا التحول وأن يتم وضع التشريعات الضرورية في هذا المجال، وقد اطلعت عز الدين المشاركين على تطور مسار العمل على النظم الغذائية في لبنان.

مقالات ذات صلة
عز الدين اختتمت زيارتها الى نيويورك: نؤكد على تجديد لبنان التزامه بأهداف التنمية المستدامة

محليات

عناية عز الدين

نيويورك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قوى الامن : توقيف مهرب وأشخاص سوريين في جرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة
عثر عليه جثة مطعونا بالسكاكين في منطقة رومية

اقرأ ايضا في محليات

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه
06:41

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه

أشار رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن " هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية".

06:41

أمين السيد: نتابع نتائج جولة الوفد القطري وموقفنا حتى الآن دعم ترشيح فرنجيه

أشار رئيس المجلس السياسي ل"حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد إلى أن " هناك محاولات خارجية مع بعض الداخل للتوصل إلى إنتخاب رئيس يرضى به الجميع، ونحن نتابع ما سينتج عن جولة الوفد القطري، مع التأكيد أن موقفنا حتى الآن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية".

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك
06:18

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك

أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان التالي :

06:18

القوات اللبنانية : الامكانية باتت متوفرة لعودة السوريين إلى بلادهم ولا يمكن الإنتظار لحل الأزمة هناك

أصدر جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية البيان التالي :

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023