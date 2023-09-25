قوى الامن : توقيف مهرب وأشخاص سوريين في جرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان انه

"في إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى الأراضي اللبنانية من قطعات قوى الأمن الداخلي، وبنتيجة عمليات المراقبة، اشتبهت دورية من شعبة المعلومات، بتاريخ 16- 9-2023 بـ "فان نوع هيونداي" لون أبيض في محلة المنية - عكار، وعلى متنه 15 شخصاً من الجنسية السورية، من بينهم 4 فتيات قاصرات، فتم توقيفهم بجرم الدخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، وضبط ال "فان" وتوقيف سائقه، الذي تبين أنه يدعى: ص. ع. (من مواليد عام 1985، سوري)

تم تسليم جميع الموقوفين والآلية إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء".