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مراسل الجديد : إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية بسبب تغيب احد المحامين عن الجلسة
مراسل الجديد : إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية بسبب تغيب احد المحامين عن الجلسة
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خاص الجديد
وجدي العريضي لـ"الجديد" عن مصادر: بري قال بوضوح انه قد ينتخب رئيس الجمهورية منتصف تشرين الاول المقبل
2023-09-25 | 04:30
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وجدي العريضي لـ"الجديد" عن مصادر: بري قال بوضوح انه قد ينتخب رئيس الجمهورية منتصف تشرين الاول المقبل
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وجدي العريضي لـ"الجديد" عن مصادر: بري قال بوضوح انه قد ينتخب رئيس الجمهورية منتصف تشرين الاول المقبل
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مراسل الجديد : إرجاء جلسة إعادة محاكمة موقوفي أحداث خلدة امام محكمة التمييز العسكرية بسبب تغيب احد المحامين عن الجلسة
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