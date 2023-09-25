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محليات

قاسم قصير : السعودية أخبرت بأن كل إيجابية بالملف اليمني ستنعكس بإهتمام أكبر على الملف اللبناني

2023-09-25 | 07:21
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قاسم قصير : السعودية أخبرت بأن كل إيجابية بالملف اليمني ستنعكس بإهتمام أكبر على الملف اللبناني

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قاسم قصير : السعودية أخبرت بأن كل إيجابية بالملف اليمني ستنعكس بإهتمام أكبر على الملف اللبناني

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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن : البدء باعتماد التعرفة الجديدة اعتبارا من أول الشهر
11:18

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن : البدء باعتماد التعرفة الجديدة اعتبارا من أول الشهر

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه " نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، ولا سيما كلفة فواتير الطاقة وقرار مؤسسة كهرباء لبنان بإلزام مؤسسات المياه (والمؤسسات العامة كافة) بتسديد الفواتير وتوجيه إنذارات بقطع التيار الكهربائي عن كل المحطات والمنشآت والمباني الإدارية في حال عدم تسديد المتوجبات، وبالإضافة الى الارتفاع المستمر لكلفة شراء المحروقات (المازوت بشكل أساسي) المخصص لتشغيل المولدات، فان المؤسسة ستبدأ من تاريخ 1 - 10 - 2023 باعتماد التعرفة الجديدة لرسم الاشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع 10 ملايين ليرة لبنانية ( للمتر المكعب الواحد)، وعليه، يمكن للراغبين الاستفادة من السداد وفق التعرفة الحالية المحددة ب (3 مليون 600 ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، ما بين 5-9-2023 و30-9-2023، كما يمكن لغير المشتركين الاستفادة من التعرفة المخفضة لتقديم طلب اشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونيا، في نفس المدة نفسها التي حددت لتسديد المستحقات".

11:18

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن : البدء باعتماد التعرفة الجديدة اعتبارا من أول الشهر

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان أنه " نظراً لارتفاع أكلاف التشغيل والصيانة، ولا سيما كلفة فواتير الطاقة وقرار مؤسسة كهرباء لبنان بإلزام مؤسسات المياه (والمؤسسات العامة كافة) بتسديد الفواتير وتوجيه إنذارات بقطع التيار الكهربائي عن كل المحطات والمنشآت والمباني الإدارية في حال عدم تسديد المتوجبات، وبالإضافة الى الارتفاع المستمر لكلفة شراء المحروقات (المازوت بشكل أساسي) المخصص لتشغيل المولدات، فان المؤسسة ستبدأ من تاريخ 1 - 10 - 2023 باعتماد التعرفة الجديدة لرسم الاشتراك السنوي للمشتركين الحاليين، بواقع 10 ملايين ليرة لبنانية ( للمتر المكعب الواحد)، وعليه، يمكن للراغبين الاستفادة من السداد وفق التعرفة الحالية المحددة ب (3 مليون 600 ألف ليرة لبنانية للمتر المكعب الواحد سنوياً)، المبادرة بالتوجه الى مكاتبها في مختلف دوائرها لتسديد المستحقات المتوجبة عليهم، ما بين 5-9-2023 و30-9-2023، كما يمكن لغير المشتركين الاستفادة من التعرفة المخفضة لتقديم طلب اشتراك جديد وتسوية وضعهم قانونيا، في نفس المدة نفسها التي حددت لتسديد المستحقات".

مديرية المخابرات توقف المشتبه به بإغتصاب فتاة سورية في صبرا
10:00

مديرية المخابرات توقف المشتبه به بإغتصاب فتاة سورية في صبرا

على إثر نشر فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق بإغتصاب فتاة قاصر، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، كلًّا من المشتبه به بالإغتصاب الفلسطيني (ه. ك.) والفتاة السورية (م. ز.) ولتأليفهما خلية دعارة، واللّذَين استدرجا قاصر إلى شقة مهجورة في المحلة وقام بتعذيبها بوحشية وحجز حريتها مع المشتبه به بغية تصويرها لإذلالها وابتزازها من قبل شخص آخر.

10:00

مديرية المخابرات توقف المشتبه به بإغتصاب فتاة سورية في صبرا

على إثر نشر فيديو على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يتعلق بإغتصاب فتاة قاصر، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا، كلًّا من المشتبه به بالإغتصاب الفلسطيني (ه. ك.) والفتاة السورية (م. ز.) ولتأليفهما خلية دعارة، واللّذَين استدرجا قاصر إلى شقة مهجورة في المحلة وقام بتعذيبها بوحشية وحجز حريتها مع المشتبه به بغية تصويرها لإذلالها وابتزازها من قبل شخص آخر.

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