نصار يتوجه إلى السعودية غداً على رأس وفد لبناني للمشاركة في "يوم السياحة العالمي"

يغادر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار بيروت غداً متوجهاً الى الرياض لترؤس وفد لبنان الى "يوم السياحة العالمي" الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وسيلقي نصار كلمة لبنان عارضاً "رؤية لبنان" في القطاع السياحي ودوره في محيطه العربي والعالمي.



والى جانب المشاركة في "يوم السياحة العالمي "، يقيم سفير لبنان في المملكة الدكتور فوزي كبارة، لقاء موسعا في دار السفارة يشارك فيه عدد من المعنيين في القطاع السياحي السعودي والعالمي، حيث يلقي الوزير نصار كلمة يتناول فيها الواقع السياحي الراهن في لبنان وافاقه في المرحلة المقبلة.



تجدر الاشارة الى ان "يوم السياحة العالمي" يعقد للمرة ال 43 ويهدف الى تعزيز احدى الاولويات الاستراتيجية لمنظمة السياحة العالمية وهي " الاستثمار في الابتكار، وريادة المشاريع والتحول الرقمي مع دعم بيئات الشركات الناشئة حيث ستسلط المنظمة الضوء على الحاجة الى المزيد من الاستثمارات الموجهة بشكل افضل نحو الناس وكوكب الارض والازدهار، كذلك يهدف "يوم السياحة العالمي " الى التسويق للاستثمار الاخضر والاتحاد حول استراتيجية استثمار سياحي جديدة.