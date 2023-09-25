نواب طرابلس طالبوا بإلغاء رسوم التسجيل في المدارس الرسمية

صدر عن نواب طرابلس أشرف ريفي، طه ناجي، إيهاب مطر، إيلي خوري، حيدر ناصر، وجميل عبود، بيان بشأن رسوم التسجيل في المدارس الرسمية في كل المراحل، جاء فيه: "لا تزال عاصفة الانهيار الاقتصادي تعصف ببلدنا لبنان، وأضرارها تطال كل القطاعات، ومنها القطاع الأهم التعليم الرسمي، الذي يتأرجح بين إمكان الإنطلاق مع أوائل تشرين الأول المقبل أو عدمه. وإزاء هذا الواقع، نجد نحن نواب مدينة طرابلس أن الأمر ضروري وملح لاتخاذ الدولة اللبنانية قرار إعفاء طلاب المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية من الرسوم التي باتت تشكل هاجسا لدى الأهالي الذين يرزحون تحت نير وضع إقتصادي سيىء يجعل من الصعوبة بمكان تأمين لقمة العيش، فكيف الحال مع رسوم تسجيل تفوق قدراتهم".