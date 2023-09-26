هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة يوم الثلثاء في 26 أيلول 2023

النهار

يؤكد مستشار حكومي سابق أن المفاوضات الأميركية الإيرانية استعادت زخمها في الأيام الأخيرة.

انشغلت الساحة السياسية بقراءة خلفيات ما تطرّق إليه مرجع سياسي تجاه دولة خليجية، والذي ترك إرباكاً لدى القريبين والأبعدين.

عُلم أن إجراءات أمنية اتُّخذت على أعلى المستويات في السفارات ومن قِبل الديبلوماسيين ومنها الاستنفار الأمني بدرجاته القصوى.

تراقب جهات فاعلة عودة المساجلات بين حزبين بارزين ربطاً بحملات من مرجعية سياسية على دولة خليجية والأهداف الكامنة خلفها

أكثر من لقاء عُقد في الأيام القليلة الماضية بين مرجع نيابي وأكثر من نائب وموفد من رؤساء كتل ومحازبين بعيداً عن الأضواء والإعلام.

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الجمهورية

أسمع سفير دولة كبرى أحد الوزراء كلاماً قاسياً على خلفية تعطيله إجراء يتعلّق بمؤسسة غير مدنية.

تنكب مراكز أبحاث على دراسة التأثيرات الديموغرافية لأزمة النازحين السوريين والفلسطينيين، فتبيّن أن الصيغة اللبنانية باتت تواجه انفجاراً شبه مؤكد، إذا استمر التدفق على حاله في الفترة المقبلة.

قال موفد خارجي للمعارضة إن العقدة الرئاسية لبنانية وعلى اللبنانيين مسؤولية معالجتها.

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اللواء

يثير أكثر من مصدر مالي مشكلة الصرف الرسمي بالدولار، بعد نفاد أموال السحب الخاصة؟!

ما تزال وزارات لا تمتثل لتوجيهات رسمية في ما خصَّ التعامل مع النزوح السوري، لا سيما في مجالات العمل والأعمال!

يلمس عائدون من عاصمة غربية، ناشطة للتسوية في لبنان ترهُّلاً وضعفاً في الادارة الرسمية، وموقع الدولة الكبرى عالمياً..

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نداء الوطن

لوحظ أنّ النصّ الرسمي لخطاب رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في عكار يوم الأحد، جاء مخفّفاً بعض الشيء عن النصّ الحقيقي، في ما خصّ الهجوم على قائد الجيش إزاء ملف النازحين السوريين.

يقال إنّ مسؤولاً حزبياً - أمنياً بارزاً تدخّل لدى جهات معنية لتغيير حيثيات التحقيق مع مسؤول في «حماس» بتهمة التعامل مع إسرائيل.

تبيّن أنّ جولة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في عكار كانت دون توقّعات الحشد الشعبي المنتظر.

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البناء

قال مصدر دبلوماسي إن وتيرة التشاور السعودي الإيراني تسارعت في الأسبوعين الأخيرين، حيث يجري السفراء اجتماعات مع مدراء وزارة الخارجية في العاصمتين ويتواصل الوزيران هاتفياً بشكل أسبوعي والقضايا التي يتقدمها اليمن حالياً قابلة للتوسع، حيث تحتل سورية المكانة التالية لليمن وبعدها تكون هناك فرصة لبحث الوضع في لبنان.

يعتقد مصدر نيابي أن كلمة السر الرئاسية هي سليمان فرنجية وأن الأميركي الذي يقود اللجنة الخماسية لم يمانع بالمبادرة الفرنسية على هذا الأساس ضمن عرض مقايضة تتضمن نواف سلام لرئاسة الحكومة. وهو أوعز بتعطيلها ويوعز اليوم بطرح بدائل للوصول إلى مقايضة اسم فرنجية بترتيبات تريد أميركا التفاوض مع حزب الله حولها لمنع الانزلاق إلى حرب في لحظة سيئة يعيشها كيان الاحتلال أسوة بما حدث في ترسيم الحدود البحرية.

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الأخبار

يحضّر عدد من المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلها بشكلٍ أساسي من «مؤسسة المجتمع المنفتح» التابعة للملياردير الأميركي جورج سوروس، إضافة إلى منظمات أخرى مثل «كفى» و«شبكة مدى» و«LADE»، لسلسلة نشاطات وتحرّكات دفاعاً عن المثلية الجنسية تحت شعار الدفاع عن الحريات والحقوق التي باتت «في خطر».

أغلقت منظّمة «أبعاد» غير الحكومية التي تنشط في قضايا المرأة أكثر من عشرة مراكز تابعة لها في المناطق، وسرّحت عدداً كبيراً من الموظّفين بذريعة وقوعها تحت ديون تصل إلى مليونَي دولار. في حين يؤكد معنّيون أنّ الجهة الممولة لتلك المراكز وأنشطتها، وضمناً رواتب الموظفين، لا علم لها بإقفال المراكز أو إنهاء عقود العاملين، في وقتٍ أبلغت المديرة التنفيذية للجمعية غيدا عناني ما تبقّى من فريق العمل بأن عمل المنظّمة قد يتوقف بين يومٍ وآخر، من دون إعطاء تفاصيل.

عُلِمَ أنّ عدداً من مستثمري الحانات في منطقة الحمرا اضطّروا بعد انتهاء عقود إيجاراتهم للبحث عن محالّ خارج المنطقة، بسبب رفض المالكين، ومعظمهم من الجنسيتين الكويتية والسعودية، معاودة تأجيرها واستثمارها كحانات.

بدا لافتاً أن بعض سائقي حافلات النقل المُشترك سوريون، علماً أن تلك الباصات تابعة للقطاع العام وتشرف على تشغيلها وزارة الأشغال العامة، ويفترض حصر العمل فيها بالمواطنين اللبنانيين.

كذلك لوحظ أن عدداً من الكتّاب بالعدل يستعينون بشبان سوريين لملاحقة إنجاز معاملات في الدوائر الرسمية.

أهدى رئيس جهاز أمني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بندقيتين وأربعة مسدّسات يُقدّر ثمنها بآلاف الدولارات التي دُفعت من موازنة الجهاز، في وقت يواجه عناصر الأسلاك الأمنية والعسكرية مصاعب معيشية نتيجة تدهور قيمة رواتبهم.

يتم التداول في قيام المديرية العامّة لأمن الدولة بشراء 450 مسدّساً من نوع «غلوك» و120 مسدّساً من نوع «N هريستال»، وُزّع قسم منها هدايا على عدد من الضباط الذين أقدم بعضهم على بيعها في السوق السوداء بـ 3500 دولار للـ«غلوك»، (تشتريه المديرية بـ 500 دولار)، فيما وصل سعر النوع الثاني في السوق السوداء إلى 12 ألف دولار، (تشتريه المديرية بـ 2200 دولار).

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الأنباء

مرجعية رسمية أساسية تولي ملفاً أمنياً أهمية قصوى وتربط بينه وبين الاستحقاقات المحلية الطارئة.

مرحلة الخيار الثالث لم تبدأ بعد عملياً، بدليل عدم الوصول بعد الى جوجلة الأسماء والتفضيل بين اسم وآخر.