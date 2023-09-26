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محليات

بري لـ "الجمهورية" : أديتُ قسطي للعُلى وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها ولم يعد لديّ شيء

2023-09-26 | 01:23
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بري لـ &quot;الجمهورية&quot; : أديتُ قسطي للعُلى وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها ولم يعد لديّ شيء
بري لـ "الجمهورية" : أديتُ قسطي للعُلى وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها ولم يعد لديّ شيء

ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري صحيفة "الجمهورية" ما يفيد أنّ مبادرته باتت غير موجودة، واكد ردا على سؤال: انه "أديتُ قسطي للعُلى، وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها، ولم يعد لديّ شيء، وليتفضّل من رفضوها ان يقدموا لنا بديلاً عنها، فهل يملكونه"؟!

ولفت بري الى ان "هذه المبادرة كانت تشكل الفرصة الثمينة لتجاوز هذه الازمة، لا بل كانت تشكل المعبر الاسهل لانتخاب رئيس للجمهورية، ومن خلالها فتحنا باب الحل الرئاسي، وحَدّدنا طريق الخلاص فأقفلوه. فقد كان في مقدورنا ان نجتمع، فإن توافقنا فهذا خير للبلد، وإن لم نتوافق، فلا يعني ذلك نهاية الطريق، بل في كلا الحالين ننزل الى مجلس النواب ونَحتكم الى صندوقة الاقتراع في جلسات انتخاب متتالية ومفتوحة حتى نتمكّن من انتخاب رئيس للجمهوريّة، وليربح من يربح، ولكن مع الأسف عارضوها ورفضوا الحوار. اخشى انّ هناك من لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية، بل واكثر من ذلك، لا يريد للأزمة ان تنتهي".

ورداً على سؤال حول المرحلة المقبلة وما قد تحمله من صعوبات، اجاب بري :"من المؤسف انّ هناك مَن يتعمّد قطع كل طرق الحل الداخلي، وإن بقينا على هذا المنوال، فلا أرى في الافق اي انفراجات".

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بري لـ "الجمهورية" : أديتُ قسطي للعُلى وطرحت مبادرة الحوار ورفضوها ولم يعد لديّ شيء

محليات

نبيه بري

حوار بري

رئاسة الجمهورية

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مصادر لـ الأنباء الإلكترونية : ليونة في مواقف الثنائي الشيعي وهذا ما قد يفعله بري
هذا ما جاء في أسرار الصحف الصادرة يوم الثلثاء في 26 أيلول 2023

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