مصادر لـ الأنباء الإلكترونية : ليونة في مواقف الثنائي الشيعي وهذا ما قد يفعله بري

ولمست المصادر في مواقف فريق الممانعة ليونة ظاهرة لم تكن موجودة في لقاءاتهم مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وهذا يشي بأن شيئاً ما قد تغيّر ربما يصب في الاتجاه الايجابي.

كما توقّعت أن يرجئ رئيس مجلس النواب نبيه بري مبادرته الحوارية الى أجل غير محدد، وذلك إفساحاً في المجال للمبادرة القطرية التي تلقى تجاوباً من معظم الأطراف السياسية لأن الغاية من الحوار هي التوافق، وما يقوم به الموفد القطري في التشاور مع رؤساء الكتل النيابية يصب في نفس الخانة التي يريدها بري.

من جهته، أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي في معرض تعليقه على المساعي القطرية، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، الى رياح جديدة ونفَس جديد وصفحة جديدة، لافتاً الى استمرارية التواصل بين تكتل لبنان القوي والموفد القطري وهي إشارة الى تبدّل الرياح ضمن اللجنة الخماسية من خلال توالي الأدوار.

ونفى طرابلسي علمه بأسماء جديدة يحملها معه الموفد القطري، لكن من الضروري أن يكون بحوزته أسماء جديدة قابلة للنقاش من أجل التوافق على بعضها في حال استمرت الأمور ضمن المنحى الايجابي.